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Карим Бензема лидирует в борьбе за «Золотой мяч»

Карим Бензема лидирует в борьбе за «Золотой мяч»
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Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема лидирует в борьбе за «Золотой мяч», сообщает Goal.

Второе место за польским форвардом «Баварии» Робертом Левандовски, который в прошлом рейтинге был на первом месте. В топ-10 также входят Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лука Модрич («Реал»), Садио Мане («Ливерпуль»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Винисиус («Реал»), Фил Фоден («Манчестер Сити») и Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»).

Напомним, мадридцы в гостях в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА переиграли «Челси» со счётом 3:1, Карим оформил хет-трик. Бензема достиг отметки в 82 мяча в Лиге чемпионов. 34-летний форвард стал четвёртым игроком в истории турнира, который забил более 80 мячей.

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