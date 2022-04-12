Де Брёйне может продолжить карьеру в «Реале»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне летом может перейти в «Реал Мадрид», сообщает Todofichajes.

«Реал» ищет варианты усиления атаки в летнее трансферное окно, одним из них будет футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.

Атакующий полузащитник является одним из лучших на своей позиции. Эден Азар и Тибо Куртуа, близкие друзья игрока, хотят убедить его перейти в стан «Королевского клуба», однако трансфер может состояться только в том случае, если «Реал» не сумеет приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

По сведениям источника, «Манчестер Сити» может потребовать за Де Брёйне около € 100 млн. в качестве компенсации.

Кевин Де Брёйне в этом сезоне сыграл в АПЛ в составе «Манчестер Сити» 24 матча, забив 11 голов и отдав 3 голевых передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Де Брёйне в € 90 млн.