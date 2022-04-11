Де Брёйне — о 2:2 с «Ливерпулем»: «Ман Сити» играл блистательно и должен был забить больше

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал ничью в матче с «Ливерпулем» в рамках 32-го тура АПЛ (2:2).

«Это был тяжёлый матч. Честно говоря, я думаю, что мы играли превосходно. Мы играли очень хорошо, и мы должны были забивать больше. Это была отличная игра.



Считаю, что у нас должно было быть большее преимущество перед перерывом, но мы всё ещё побеждали. То, как начался второй тайм, разочаровывает. Думаю, что мы отлично играли и создали достаточно моментов для победы в матче.

Я знаю, люди говорили, что тот, кто выиграет в этом матче, получит титул. Но расписание игр непростое для обеих команд, чтобы побеждать в каждой игре, тем не менее мы постараемся это сделать», — приводит слова Де Брёйне BBC.