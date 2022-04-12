В День космонавтики в Долгопрудном возродили клуб «Космос» для участия в ФНЛ-2

Сегодня, 12 апреля, пресс-служба футбольного клуба «Космос» из Долгопрудного объявила о возрождении команды. Событие приурочили ко Дню космонавтики.

«В начале 90-х «Космосом» называлась футбольная команда из города Долгопрудный Московской области. Сегодня «Космос» – это совершенно новый клуб, который сохранит наследие и традиции долгопрудненского футбола.

Мы хотим популяризовать футбол в городе: подружиться с семьями, старшим поколением, студентами, стать надёжным партнёром для малого бизнеса. А также, развивая детскую академию клуба, привлечь к занятию футболом как можно больше юных горожан.

Официальный старт ФК «Космос» на футбольном поле состоится летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 клуб выступит в ФНЛ-2 и Кубке России», — сказано в заявлении пресс-службы команды на официальном сайте.