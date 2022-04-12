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«Лацио» бесплатно подпишет контракт с капитаном «Милана»

«Лацио» бесплатно подпишет контракт с капитаном «Милана»
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Римский «Лацио» близок к заключению соглашения с защитником и капитаном «Милана» Алессио Романьоли. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, переговоры между сторонами находятся в заключительной фазе. 27-летний Романьоли подпишет соглашение на пять лет (до 2027 года) и будет получать ежегодно зарплату в размере € 3,2 млн. Также контракт будет подразумевать выплату бонусов при достижении защитником определённых условий.

Ранее сообщалось, что Романьоли не смог договориться с нынешним клубом о продлении соглашения. Романьоли стал игроком «Милана» в 2015 году, перейдя из «Ромы». В нынешнем сезоне итальянский защитник в 25 матчах во всех турнирах стал автором гола и результативной передачи. Рыночная стоимость Романьоли оценивается в € 20 млн.

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