Источник: «Зенит» интересуется Бакаевым, Жемалетдиновым и Бариновым
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Санкт-петербургский «Зенит» проявляет серьёзную активность на трансферном рынке. Сине-бело-голубые интересуются Зелимханом Бакаевым из «Спартака», а также Дмитрием Бариновым и Рифатом Жемалетдиновым из «Локомотива», информирует журналист Илья Казаков в своём телеграм-канале.
Напомним, «Зенит» занимает первое место в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиге, набрав 52 очка в 24 матчах. Ближайшим преследователем сине-бело-голубых является московское «Динамо» (49). Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА (43).
На прошлой неделе «Зенит» продлил контракт со своим полузащитником Александром Ерохиным. Новое соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2023/2024.
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