В «Нижнем Новгороде» заявили, что готовы вести переговоры со «Спартаком» по Юлдошеву

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал слухи об интересе «Спартака» к защитнику нижегородской команды Иброхимхалилу Юлдошеву.

«По Юлдошеву от «Спартака» предложения не было. Готов ли клуб вести переговоры о его продаже? «Нижний Новгород» всегда готов вести переговоры. По продаже — посмотрим», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее журналист Николай Егорычев в своём телеграм-канале сообщил, что «Спартак» проявляет интерес к Юлдошеву. Красно-белые, по сведениям источника, обратили внимание на игрока «Нижнего Новгорода» несколько месяцев назад, после очного матча, в котором Юлдошев забил гол в ворота «Спартака».

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