Агент Новосельцева: Иван расторгает контракт с тульским «Арсеналом»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника тульского «Арсенала» Ивана Новосельцева, сообщил, что его клиент принял решение расторгнуть контракт с клубом.



«Иван расторгает контракт с «Арсеналом». В ближайшее время он станет свободным агентом. Причины? Без комментариев», — приводит слова Клюева «Спорт-экспресс».

Напомним, Новосельцев стал игроком тульского «Арсенала» в 2021 году. Ранее защитник выступал в составе таких клубов, как московское «Торпедо», «Ростов», «Зенит», «Сочи» и другие команды. В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги и забил один гол.

Тульский «Арсенал» в 24 матчах набрал 21 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.