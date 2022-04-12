Экс-игрок «Арсенала» высказался о поражении команды в матче с «Брайтоном»
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Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон высказался о поражении команды в матче с «Брайтоном» в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги.
«Я бы сказал, что игроки «Арсенала» достигли своего потолка в развитии. Они сыграли настолько хорошо, насколько смогли. В игре с «Брайтоном» они не смогли выступить на должном уровне и проиграли.
Я чувствовал, что это будет непростая игра. Брайтон играл не очень хорошо, но вы чувствовали, что это будет хороший футбольный матч. «Арсенал» не смог выйти на игру в оптимальном составе, и это стало проблемой. Киран Тирни — важный игрок, а влияние Томаса Парти на игру продолжает расти», — приводит слова Мерсона SkySports.
После 30 сыгранных туров «Арсенал» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 54 очка.
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