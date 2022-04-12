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Луческу рассказал, с кем из английских клубов хотел бы провести благотворительный матч

Луческу рассказал, с кем из английских клубов хотел бы провести благотворительный матч
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола предложил ему провести благотворительный матч.

«Мы не только хотим сыграть с «Манчестер Сити», мы открыты для приглашений от других клубов Англии, поскольку это одна из стран, которые яростно осудили военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Мы поговорили с Пепом и благодарим его за готовность сыграть матч, но посмотрим, получится ли, исходя из графика «Манчестер Сити».

Речь не о футболе, футбол — это просто наше транспортное средство. Приглашение играть — это знак для тех, кто находится на Украине, для тех, кто сражается или страдает, для тех, кому нужно прятаться из-за обстрелов. Это не просто игра. Если вы посещаете, вы показываете, что вам небезразлично то, что происходит.

Моей мечтой было сыграть во всех странах, которые оказали поддержку украинскому народу в эти времена. Мы не должны забывать. Мы не должны возвращаться к нашей повседневной жизни и забывать об Украине. Пусть эти игры принесут надежду и утешение всем на Украине», — цитирует Луческу BBC.

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