Луческу рассказал, с кем из английских клубов хотел бы провести благотворительный матч

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола предложил ему провести благотворительный матч.
«Мы не только хотим сыграть с «Манчестер Сити», мы открыты для приглашений от других клубов Англии, поскольку это одна из стран, которые яростно осудили военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Мы поговорили с Пепом и благодарим его за готовность сыграть матч, но посмотрим, получится ли, исходя из графика «Манчестер Сити».
Речь не о футболе, футбол — это просто наше транспортное средство. Приглашение играть — это знак для тех, кто находится на Украине, для тех, кто сражается или страдает, для тех, кому нужно прятаться из-за обстрелов. Это не просто игра. Если вы посещаете, вы показываете, что вам небезразлично то, что происходит.
Моей мечтой было сыграть во всех странах, которые оказали поддержку украинскому народу в эти времена. Мы не должны забывать. Мы не должны возвращаться к нашей повседневной жизни и забывать об Украине. Пусть эти игры принесут надежду и утешение всем на Украине», — цитирует Луческу BBC.
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