«Манчестер Юнайтед» достиг принципиальной договорённости с Эриком тен Хагом
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«Манчестер Юнайтед» договорился с главным тренером амстердамского «Аякса» Эриком тен Хагом о назначении на пост наставника клуба, сообщает The Athletic.
По информации источника, стороны достигли устной договорённости. Ожидается, что контракт тен Хага с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитан на четыре года. Английскому клубу предстоит согласовать детали перехода тен Хага с «Аяксом».
Напомним, сейчас временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» в 31 матче набрал 51 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
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