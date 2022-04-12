«Манчестер Юнайтед» достиг принципиальной договорённости с Эриком тен Хагом

«Манчестер Юнайтед» договорился с главным тренером амстердамского «Аякса» Эриком тен Хагом о назначении на пост наставника клуба, сообщает The Athletic.



По информации источника, стороны достигли устной договорённости. Ожидается, что контракт тен Хага с «Манчестер Юнайтед» будет рассчитан на четыре года. Английскому клубу предстоит согласовать детали перехода тен Хага с «Аяксом».



Напомним, сейчас временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» в 31 матче набрал 51 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.