Ван Перси отказался входить в тренерский штаб тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси отказался от возможности поработать под руководством наставника амстердамского «Аякса» Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.
Ранее сообщалось, что тен Хаг, который является главным кандидатом на пост нового главного тренера «Манчестер Юнайтед», хочет видеть в своём штабе ван Перси. По информации источника, экс-футболист отказался от предложения, так как доволен своей нынешней ролью в «Фейеноорде», где занимает пост ассистента тренера.
Напомним, ван Перси играл в составе «Манчестер Юнайтед» с 2012 по 2015 год, перейдя из лондонского «Арсенала». В 105 матчах за манкунианцев нидерландский нападающий забил 58 голов и отдал 21 результативную передачу.
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