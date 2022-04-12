Михаил Кержаков: ничего суперположительного за время работы с Манчини не выделил

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о работе с бывшим тренером сине-бело-голубых Роберто Манчини.
«Не думаю, что победа сборной Италии на чемпионате Европы была случайностью. У них очень сильная сборная, и Серия А сейчас очень интересна по сравнению с тем, что было пять лет назад. Мне кажется, там лига стала более конкурентной. Что касается Манчини, я могу судить о нём только по тому отрезку, когда он был в Питере. Честно говоря, ничего суперположительного я для себя не выделил за то время, которое провёл с ним в «Зените», — сказал Кержаков в эфире Youtube-канала «Такой Футбол».
Манчини работал в «Зените» с 2017 до 2018 года. Сейчас он возглавляет сборную Италии. Его контракт с национальной командой рассчитан до 2026 года. Вместе со сборной Италии Манчини выиграл чемпионат Европы по футболу 2020 года, победив в финале национальную команду Англии.
- 12 апреля 2022
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