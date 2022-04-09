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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о форме Артёма Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о форме Артёма Дзюбы
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о форме нападающего Артёма Дзюбы после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).

«Абсолютно нормальная форма. То, что он не забивает много, это вызывает дополнительные вопросы у журналистов, но для меня самое важное то, как он тренируется, старается, помогает команде, делает то, что от него требуется, и то, что он может. На мой взгляд, сейчас он выглядит неплохо. Так же, как и все остальные ребята, которые вышли в стартовом составе или по ходу матча. У нас команда и все игроки важны и нужны.

В предыдущем матче у него было два-три прекрасных шанса для того, чтобы забить. И сегодня он двигался, цеплялся за мячи. Учитывая качество поля, оно хорошее, но трава высокая. Поэтому медленное достаточно поле и местами игру приходилось удлинять. В этом смысле как раз его присутствие на поле было оправдано. Когда-то лучше получалось, когда-то хуже, но он старается и выкладывается на сто процентов», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Безголевая серия Дзюбы в чемпионате России составляет уже восемь матчей. После 23 сыгранных туров Артём забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Дзюба делит второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата с форвардом «Динамо» Фёдором Смоловым и игроком «Ростова» Дмитрием Полозом.

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