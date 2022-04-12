Юрген Клопп высказался на тему завоевания «Ливерпулем» четырёх трофеев в этом сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался на тему завоевания клубом всех четырёх трофеев в этом сезоне.

«Невозможно бороться за все четыре трофея. Мы, к счастью, достаточно хороши в этом сезоне, чтобы не вылетать на ранних стадиях, но давайте посмотрим на наш календарь.



Единственный матч, который меня волнует, – с «Бенфикой» завтра. В субботу мы играем с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии, затем с «Манчестер Юнайтед» и с «Эвертоном» в АПЛ. Если завтра мы выступим успешно, то нас будет ждать полуфинал Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» сейчас в ударе, все хотят смотреть матчи с его участием, и телевизионщиков совершенно не волнует наш график. И это ненормально. Допустим, мы завтра пройдём дальше. Покажите мне любую другую лигу мира, где вещатели решают поставить команду, играющую в полуфинале, а в Англии таковых может быть две-три, на 12:30. Что это такое? Что вы творите? Зачем?» — приводит слова Клоппа The Times.