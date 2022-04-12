Юрген Клопп высказался на тему завоевания «Ливерпулем» четырёх трофеев в этом сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался на тему завоевания клубом всех четырёх трофеев в этом сезоне.
«Невозможно бороться за все четыре трофея. Мы, к счастью, достаточно хороши в этом сезоне, чтобы не вылетать на ранних стадиях, но давайте посмотрим на наш календарь.
Единственный матч, который меня волнует, – с «Бенфикой» завтра. В субботу мы играем с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии, затем с «Манчестер Юнайтед» и с «Эвертоном» в АПЛ. Если завтра мы выступим успешно, то нас будет ждать полуфинал Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» сейчас в ударе, все хотят смотреть матчи с его участием, и телевизионщиков совершенно не волнует наш график. И это ненормально. Допустим, мы завтра пройдём дальше. Покажите мне любую другую лигу мира, где вещатели решают поставить команду, играющую в полуфинале, а в Англии таковых может быть две-три, на 12:30. Что это такое? Что вы творите? Зачем?» — приводит слова Клоппа The Times.
- 12 апреля 2022
-
23:38
-
23:33
-
23:22
-
23:19
-
23:13
-
23:12
-
23:08
-
22:59
-
22:59
-
22:55
-
22:47
-
22:46
-
22:39
-
22:29
-
22:23
-
22:21
-
22:15
-
22:09
-
22:09
-
21:54
-
21:53
-
21:49
-
21:48
-
21:41
-
21:35
-
21:19
-
21:15
-
21:12
-
21:10
-
20:59
-
20:58
-
20:55
-
20:41
-
20:40
-
20:36