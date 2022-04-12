Юрген Клопп: мы хотим быть той командой, с которой никто не желает играть

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответной игры с «Бенфикой».

«Мы хорошо сыграли в гостях у «Бенфики», мне понравилась наша игра. Наша главная цель снова состоит в том, чтобы быть той командой, с которой никто не хочет играть. После половины противостояния счёт 3:1 — он так же обманчив, как 2:0. Хорошая основа, но если соперники забьют один гол, как это произошло в матче с «Интером», игра изменится. Мы ощутили это, когда они забили на прошлой неделе», — цитирует наставника пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча команд пройдёт 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В первой игре на 17-й минуте счёт открыл защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате. Игрок мерсисайдцев Эндрю Робертсон от угла поля выполнил подачу в центр лиссабонской штрафной, после чего Конате головой направил мяч в ворота. На 34-й минуте нападающий «Ливерпуля» Садио Мане упрочил преимущество гостей в счёте.