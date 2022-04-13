Жерар Морено: когда мы попали на «Баварию», сказали себе, что можем победить

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.

«Мы чувствуем себя очень счастливыми. После того как мы попали на «Баварию», сказали себе, что можем победить. Вера и наше желание победить помогли нам достичь победы. То, что мы сделали, — просто великолепно. Мы будем играть в полуфинале, уважая нашего соперника.

Сегодня нам было сложно победить, но мы точно заслужили это. В обороне пришлось тяжело, но мы использовали свой момент. Хотим поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать нас. Здорово, что наши фанаты насладятся этим вечером», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

По итогам двух встреч испанцы обыграли мюнхенскую «Баварию» (2:1).