«Реал» проиграл «Челси» в ответном матче, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Челси». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и завершилась победой лондонской команды со счётом 3:2.
На 15-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт. На 51-й минуте защитник «Челси» Антонио Рюдигер увеличил преимущество гостей. Результативную передачу отдал автор первого гола лондонцев Маунт. На 63-й минуте защитник «Челси» Маркос Алонсо отправил в ворота «Реала» третий мяч, однако арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав игру рукой. На 75-й минуте форвард лондонцев Тимо Вернер довёл счёт до разгромного. Через пять минут нападающий «Реала» Родриго сократил отставание мадридского клуба, забив гол после передачи полузащитника «сливочных» Луки Модрича.
В дополнительное время встречи решающий гол забил форвард «Реала» Карим Бензема.
Напомним, в первом матче «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. Таким образом, «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а «Челси» покинул турнир.
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