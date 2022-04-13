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«Реал» проиграл «Челси» в ответном матче, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Реал» проиграл «Челси» в ответном матче, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов
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В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Челси». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и завершилась победой лондонской команды со счётом 3:2.

На 15-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт. На 51-й минуте защитник «Челси» Антонио Рюдигер увеличил преимущество гостей. Результативную передачу отдал автор первого гола лондонцев Маунт. На 63-й минуте защитник «Челси» Маркос Алонсо отправил в ворота «Реала» третий мяч, однако арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав игру рукой. На 75-й минуте форвард лондонцев Тимо Вернер довёл счёт до разгромного. Через пять минут нападающий «Реала» Родриго сократил отставание мадридского клуба, забив гол после передачи полузащитника «сливочных» Луки Модрича.

В дополнительное время встречи решающий гол забил форвард «Реала» Карим Бензема.

Напомним, в первом матче «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. Таким образом, «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а «Челси» покинул турнир.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
12 апреля 2022, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 3
ДВ
Челси
Лондон, Англия
0:1 Маунт – 15'   0:2 Рюдигер – 51'   0:3 Вернер – 75'   1:3 Родриго – 80'   2:3 Бензема – 96'
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