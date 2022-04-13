Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Модрич — о победе над «Челси»: в это трудно поверить

Модрич — о победе над «Челси»: в это трудно поверить
Комментарии

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов. На стадии четвертьфинала «Королевский клуб» обыграл «Челси».

«В это трудно поверить. Мы были за бортом турнира, пока не удалось забить гол. Не могу сказать, что мы провели плохой матч, но «Челси» здорово пользовался своими шансами и реализовывал моменты. Даже после поединка в Лондоне мы знали, что будет трудно. Для меня это точно самый сложный оппонент», — приводит слова Модрича пресс-служба УЕФА.

В первом матче «Реал» обыграл «Челси» со счётом 3:1. В ответной встрече мадридцы проиграли со счётом 2:3, но по итогам двух матчей вышли в полуфинал Лиги чемпионов, а «Челси» завершил участие в турнире.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

«Реал» испортил сказку «Челси»! Лучшие камбэки в плей-офф Лиги чемпионов «Реал» испортил сказку «Челси»! Лучшие камбэки в плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022