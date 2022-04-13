Модрич — о победе над «Челси»: в это трудно поверить

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов. На стадии четвертьфинала «Королевский клуб» обыграл «Челси».



«В это трудно поверить. Мы были за бортом турнира, пока не удалось забить гол. Не могу сказать, что мы провели плохой матч, но «Челси» здорово пользовался своими шансами и реализовывал моменты. Даже после поединка в Лондоне мы знали, что будет трудно. Для меня это точно самый сложный оппонент», — приводит слова Модрича пресс-служба УЕФА.



В первом матче «Реал» обыграл «Челси» со счётом 3:1. В ответной встрече мадридцы проиграли со счётом 2:3, но по итогам двух матчей вышли в полуфинал Лиги чемпионов, а «Челси» завершил участие в турнире.

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