Оливер Кан: более неудобных соперников, чем «Вильярреал», не так много

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о противостоянии с «Вильярреалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА (0:1, 1:1).



«Конечно, обидно пропускать гол незадолго до конца матча. Мы могли забить больше в этой встрече. Нельзя винить команду, все футболисты старались. Более неудобных соперников, чем «Вильярреал», не так много. Вряд ли можно проявить большую волю к победе, чем «Бавария» в этой игре. Мы вылетели из турнира, но сейчас не будем горевать. В следующем году у нас будет ещё одна возможность, которую мы постараемся использовать. Теперь нужно сосредоточиться на внутреннем чемпионате», — приводит слова Кана Bayern&Germany.

Напомним, «Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а «Бавария» завершила участие в турнире.