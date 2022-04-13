Оливер Кан: более неудобных соперников, чем «Вильярреал», не так много

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о противостоянии с «Вильярреалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА (0:1, 1:1).
«Конечно, обидно пропускать гол незадолго до конца матча. Мы могли забить больше в этой встрече. Нельзя винить команду, все футболисты старались. Более неудобных соперников, чем «Вильярреал», не так много. Вряд ли можно проявить большую волю к победе, чем «Бавария» в этой игре. Мы вылетели из турнира, но сейчас не будем горевать. В следующем году у нас будет ещё одна возможность, которую мы постараемся использовать. Теперь нужно сосредоточиться на внутреннем чемпионате», — приводит слова Кана Bayern&Germany.
Напомним, «Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а «Бавария» завершила участие в турнире.
- 13 апреля 2022
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