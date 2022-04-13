Сёмин назвал Эмери тренером высочайшего уровня после выхода «Вильярреала» в полуфинал ЛЧ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о выходе «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.
«Я предполагал, что для «Баварии» будет очень сложная игра. Испанские команды — вообще очень неудобный соперник. «Вильярреал» находится в отличной форме, тренер Эмери очень опытен в европейских матчах, неоднократно выигрывал кубки. «Бавария» сыграла не лучшим образом.
Да и в России у Эмери могло получиться, но в «Спартаке» были другие игроки и другие руководители, которые были над ним. В футболе должна сложиться масса факторов в интересах команды. Когда этих факторов не хватает, нет общего успеха. В «Спартаке» Эмери не доставало этих факторов. То, что он тренер высочайшего уровня, было и раньше понятно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Фанаты «Вильярреала» празднуют выход клуба в полуфинал ЛЧ:
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