Виктор Леоненко объяснил своё увольнение c украинского телевидения

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал увольнение с украинского телеканала, на котором он работал почти 10 лет, за слова о российских спортсменах. Директор телеканала Александр Денисов у себя в соцсетях сообщил, что ТК «Футбол» прекратил сотрудничество с многолетним экспертом Виктором Леоненко.
«Я бы хотел услышать о том, что уволен, от руководителя, а не от друзей. Интервью, на которое ссылается Денисов, скорее всего, отмазка. На ТК «Футбол» сейчас всех разгоняют. Думаю, я просто попал под сокращение. Денисов придумал причину через интервью, хотя мог меня набрать и всё сказать. Я люблю открытость. Два или три дня назад об увольнении не было и речи. В интервью я ничего такого не сказал. Я всегда себя контролирую», — приводит слова Леоненко FanDay.
- 13 апреля 2022
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