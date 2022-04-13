Виктор Леоненко объяснил своё увольнение c украинского телевидения

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал увольнение с украинского телеканала, на котором он работал почти 10 лет, за слова о российских спортсменах. Директор телеканала Александр Денисов у себя в соцсетях сообщил, что ТК «Футбол» прекратил сотрудничество с многолетним экспертом Виктором Леоненко.

«Я бы хотел услышать о том, что уволен, от руководителя, а не от друзей. Интервью, на которое ссылается Денисов, скорее всего, отмазка. На ТК «Футбол» сейчас всех разгоняют. Думаю, я просто попал под сокращение. Денисов придумал причину через интервью, хотя мог меня набрать и всё сказать. Я люблю открытость. Два или три дня назад об увольнении не было и речи. В интервью я ничего такого не сказал. Я всегда себя контролирую», — приводит слова Леоненко FanDay.