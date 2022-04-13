Анчелотти поделился эмоциями от игры отдельных футболистов его команды в матче с «Челси»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о вкладе игроков своей команды в итоговый результат четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Челси».
«Карим Бензема — чемпион, но сегодня я могу назвать многих игроков. Даниэль Карвахаль сыграл центрального защитника, Лукас Васкес и Эдуарду Камавинга оказали большое влияние на ход игры, Тони Кроос отыграл 70 минут.
Модрич? Он был невероятен! Особенно его голевой пас», — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.
В 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» по сумме двух матчей с «Челси» одержал победу со счётом 5:4 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником «Реала» по 1/2 финала будет победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Атлетико» (первый матч — 1:0).
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