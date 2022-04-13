Родившийся в Москве хавбек «Велеса» Артур Галоян будет играть за сборную Армении

Полузащитник «Велеса» Артур Галоян будет выступать за национальную команду Армении, сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.



22-летний футболист получил гражданство Армении. Уроженец Москвы на данный момент находится в Ереване.



«Я впервые в Армении. Крайне положительные впечатления. Меня очень хорошо приняли, мне здесь нравится. Я готов работать с большим энтузиазмом, чтобы присоединиться к национальной команде летом, если получу приглашение от тренера. Пока мне неловко говорить по-армянски, потому что я могу что-то напутать. Думаю, в процессе выучу язык, буду общаться с болельщиками на армянском. Буду работать, чтобы оправдать доверие тренерского штаба и федерации», — отметил Галоян.