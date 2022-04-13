Бышовец: ФИФА потеряла независимость. Решение CAS продавлено геополитическими интересами

Известный российский футбольный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) о переносе стыковых матчей в рамках отбора на чемпионат мира.



«CAS решил, что будет нечестным допустить сборную России до стыков ЧМ-2022 на фоне отказа Швеции, Польши и Чехии играть против неё? А честно ли отказываться играть и таким способом выходить на чемпионат мира? Жалко, что ФИФА и УЕФА потеряли то, что отличало эти спортивные организации — это независимость. Очевидно, что это продавлено геополитическими интересами и стоит в очереди к политическим и экономическим санкциям, направленным не только против спорта, но и культуры с экономикой», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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