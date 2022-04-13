Моуринью: мы сильнее «Будё-Глимт». В прошлый четверг был просто плохой эпизод

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о том, чего ожидает от ответного матча 1/4 финала Лиги конференций с «Будё-Глимт», а также об эпизоде с конфликтом тренеров двух команд в концовке прошлой игры.
«Я ожидаю футбольного матча. Пусть победит сильнейший, а это мы. УЕФА? Я не комментирую это. Тренер «Будё-Глимт»? Я не комментирую это. С нашей стороны всегда была честная игра. Когда мы разгромно проиграли матч в группе (1:6. – Прим. «Чемпионата»), мы с честью отреагировали на это унижение. После той игры у нас было ещё две и никогда не было эпизодов, подобных тому, который произошёл неделю назад.
То, что произошло в прошлый четверг, вышло из контекста: матч и итог были нормальными, затем был неприятный эпизод, вырванный из контекста. Сейчас мы хотим просто играть. Мои ассистенты слишком взволнованы? Ложь, которая повторяется много раз, всегда ложь», — сказал Моуринью на пресс-конференции.
- 13 апреля 2022
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