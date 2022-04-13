Гасперини: «Лейпциг» — опасный соперник. «Аталанту» запомнят, если выйдем в полуфинал ЛЕ

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг».
«Лейпциг» — опасный соперник. Обе команды хотят победить, мы постараемся выйти в полуфинал.
Я не могу предсказать, что произойдёт завтра, было бы прекрасно выйти в полуфинал, но на этой стадии игры все всегда равны. Мы должны проявить свои качества и максимально использовать положительные стороны.
Два года назад мы были в одной минуте от полуфинала Лиги чемпионов. Это была самая высокая точка, которой мы достигли. Все будут помнить нас, если мы выйдем в полуфинал в этот раз.
Таким командам, как «Аталанта», трудно завоёвывать трофеи, поэтому мы не обязаны выигрывать Лигу Европы. Это возможность. Мы должны сосредоточиться на следующей игре и пройти как можно дальше. Судя по тому, что мы показали на данный момент, мы уже выиграли», — цитирует Гасперини Football Italia.
В первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью – 1:1. Ответная встреча состоится завтра, 14 марта. Начало — в 19:45 мск.
- 13 апреля 2022
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