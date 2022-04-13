Тедеско: при всём уважении к «Аталанте» «Лейпциг» сам создал себе проблемы

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги Европы с «Аталантой».



«Мы с нетерпением ждём поездки в Бергамо, потому что находимся в отличной форме. Мы проанализировали первый матч. «Лейпциг» позволял сопернику создавать слишком много моментов, хотя и сам создавал достаточно. Мы часто ошибались и практически не оказывали давления на соперника. При всём уважении к «Аталанте» и её стилю мы сами создавали себе проблемы. Нам надо получше постараться в предстоящем матче», — цитирует Тедеско пресс-служба «Лейпцига».



В первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью – 1:1. Ответная встреча состоится завтра, 14 марта. Начало — в 19:45 мск.