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Тедеско: при всём уважении к «Аталанте» «Лейпциг» сам создал себе проблемы

Тедеско: при всём уважении к «Аталанте» «Лейпциг» сам создал себе проблемы
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Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги Европы с «Аталантой».

«Мы с нетерпением ждём поездки в Бергамо, потому что находимся в отличной форме. Мы проанализировали первый матч. «Лейпциг» позволял сопернику создавать слишком много моментов, хотя и сам создавал достаточно. Мы часто ошибались и практически не оказывали давления на соперника. При всём уважении к «Аталанте» и её стилю мы сами создавали себе проблемы. Нам надо получше постараться в предстоящем матче», — цитирует Тедеско пресс-служба «Лейпцига».

В первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью – 1:1. Ответная встреча состоится завтра, 14 марта. Начало — в 19:45 мск.

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