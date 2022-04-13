«Ливерпуль» — «Бенфика»: Фирмино оформил дубль за 10 минут

Сегодня, 13 апреля, проходит ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Бенфика». Встреча идёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).



Роберто Фирмино оформил дубль за 10 минут. Константинос Цимикас навесил со штрафного к линии вратарской, где Фирмино выиграл позиционную борьбу и в касание отправил мяч в сетку. В случае с первым голом Наби Кейта навесил с фланга на Луиса Диаса, на которого вышел Одиссеас Влаходимос, не дав ему пробить — но вынос у защиты не получился, мяч достался Диогу Жоте. Тот навесил к правому углу вратарской, где никем не прикрытый Фирмино отправил мяч в сетку.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Ливерпуль» — «Бенфика».



Напомним, в первом матче «Ливерпуль» победил «Бенфику» на «Эштадиу да Луш» со счётом 3:1. На стадии 1/8 финала «Ливерпуль» по сумме двух матчей обыграл «Интер» (2:1), а «Бенфика» оказалась сильнее «Аякса» (3:2).