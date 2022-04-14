«Ливерпуль» встретится с «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов

«Ливерпуль» встретится с «Вильярреалом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

Сегодня подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью с «Бенфикой» со счётом 3:3, при этом в первом четвертьфинальном матче красные обыграли португальцев — 3:1. Команда Унаи Эмери по сумме двух матчей оказалась сильнее «Баварии». В первой игре испанцы минимально обыграли немцев — 1:0. Во втором противостоянии «жёлтая субмарина» и баварцы не выявили победителя — 1:1. Подопечные Эмери вырвали ничью в самом конце второй игры.

На 88-й минуте Самуэль Чуквезе сравнял счёт в матче. «Бавария» потеряла мяч в чужой штрафной и получила в ответ быструю контратаку. Хуан Фойт на левом фланге выполнил передачу на Жерара Морено, тот от края штрафной здорово прострелил на Чуквезе, и Самуэль от правого края вратарской ударил под перекладину.