«Ливерпуль» встретится с «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов

«Ливерпуль» встретится с «Вильярреалом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.
Сегодня подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью с «Бенфикой» со счётом 3:3, при этом в первом четвертьфинальном матче красные обыграли португальцев — 3:1. Команда Унаи Эмери по сумме двух матчей оказалась сильнее «Баварии». В первой игре испанцы минимально обыграли немцев — 1:0. Во втором противостоянии «жёлтая субмарина» и баварцы не выявили победителя — 1:1. Подопечные Эмери вырвали ничью в самом конце второй игры.
На 88-й минуте Самуэль Чуквезе сравнял счёт в матче. «Бавария» потеряла мяч в чужой штрафной и получила в ответ быструю контратаку. Хуан Фойт на левом фланге выполнил передачу на Жерара Морено, тот от края штрафной здорово прострелил на Чуквезе, и Самуэль от правого края вратарской ударил под перекладину.
- 14 апреля 2022
-
01:19
-
01:18
-
00:58
-
00:53
-
00:50
-
00:40
-
00:39
-
00:30
-
00:29
-
00:20
-
00:08
-
00:06
-
00:01
- 13 апреля 2022
-
23:54
-
23:52
-
23:43
-
23:38
-
23:37
-
23:27
-
23:19
-
23:16
-
22:59
-
22:47
-
22:41
-
22:33
-
22:25
-
22:23
-
21:57
-
21:57
-
21:53
-
21:37
-
21:27
-
20:54
-
20:53
-
20:43