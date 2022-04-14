Стало известно предварительное расписание полуфиналов Лиги чемпионов

Стало известно предварительное расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.
Первые матчи:
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: 26 или 27 апреля.
«Манчестер Сити» — «Реал»: 26 или 27 апреля.
Ответные матчи:
«Вильярреал» — «Ливерпуль»: 3 или 4 мая.
«Реал» — «Манчестер Сити»: 3 или 4 мая.
Напомним, в четвертьфинале «Ливерпуль» переиграл «Бенфику» (3:1, 3:3), а «Вильярреал» оказался сильнее «Баварии» (1:0, 1:1). «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» (1:0, 0:0), а «Реал» выбил действующего победителя турнира «Челси» (3:1, 2:3).
Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 28 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 14 апреля 2022
-
01:19
-
01:18
-
00:58
-
00:53
-
00:50
-
00:40
-
00:39
-
00:30
-
00:29
-
00:20
-
00:08
-
00:06
-
00:01
- 13 апреля 2022
-
23:54
-
23:52
-
23:43
-
23:38
-
23:37
-
23:27
-
23:19
-
23:16
-
22:59
-
22:47
-
22:41
-
22:33
-
22:25
-
22:23
-
21:57
-
21:57
-
21:53
-
21:37
-
21:27
-
20:54
-
20:53
-
20:43