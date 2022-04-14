Стало известно предварительное расписание полуфиналов Лиги чемпионов

Стало известно предварительное расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.



Первые матчи:



«Ливерпуль» — «Вильярреал»: 26 или 27 апреля.

«Манчестер Сити» — «Реал»: 26 или 27 апреля.



Ответные матчи:



«Вильярреал» — «Ливерпуль»: 3 или 4 мая.

«Реал» — «Манчестер Сити»: 3 или 4 мая.



Напомним, в четвертьфинале «Ливерпуль» переиграл «Бенфику» (3:1, 3:3), а «Вильярреал» оказался сильнее «Баварии» (1:0, 1:1). «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» (1:0, 0:0), а «Реал» выбил действующего победителя турнира «Челси» (3:1, 2:3).



Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 28 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

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