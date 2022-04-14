Видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити»

Вчера, 13 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Атлетико» принимал «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью – 0:0.
В добавленное ко второму тайму время судья показал вторую жёлтую карточку защитнику «матрасников» Фелипе.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».
Игру обслуживала немецкая бригада арбитров, которую возглавлял Даниель Зиберт. Помогали ему Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — Феликс Цвайер.
Напомним, в первом матче «Сити» обыграл «Атлетико» на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)» со счётом 1:0. Единственный гол на свой счёт записал Кевин Де Брёйне.
Таким образом, по сумме двух матчей сильнее оказались футболисты «Манчестер Сити». «Горожане» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с «Реалом», а «Атлетико» завершил участие в турнире.
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