Автор гола в ворота «Бенфики» Конате повторил достижение Крауча, Фирмино и Салаха в ЛЧ

Сегодня, 13 апреля, проходил ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Бенфика», команды сыграли вничью — 3:3. В первом матче англичане обыграли португальцев со счётом 3:1.
Первый гол в игре забил французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате. Таким образом, Конате стал четвёртым игроком «Ливерпуля», кто забивал в обоих матчах 1/4 финала турнира. Ранее это делали Питер Крауч (в играх с ПСВ, 2006/07), Мохамед Салах (с «Манчестер Сити», 2017/18) и Роберто Фирмино (с «Порту», 2018/19).
Напомним, Конате перешёл в «Ливерпуль» из «Лейпцига» летом 2021 года за € 40 млн. В нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов защитник принял участие в пяти матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами.
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