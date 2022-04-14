«Особенный. При нём я получал удовольствие от оборонительной игры». Триппьер – о Симеоне

Защитник «Ньюкасл Юнайтед» Киран Триппьер поделился мнением о главном тренере мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.



«Мне нравилось играть под руководством Симеоне, я получал удовольствие от оборонительного футбола. При нём моя игра стала намного лучше. Он особенный. Многие отмечают странную манеру игры «Атлетико», но в Примере команда демонстрирует другой футбол», — цитирует Триппьера Goal со ссылкой на BT Sport.



Напомним, Триппьер выступал под руководством Симеоне за мадридский «Атлетико» с 2019 по 2022 год. В январе текущего года защитник перешёл в «Ньюкасл Юнайтед».



Накануне состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Атлетико» — «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась вничью – 0:0. В первой игре «горожане» победили «матрасников» со счётом 1:0, единственный гол забил полузащитник Кевин Де Брёйне.

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