Артём Ребров опубликовал фото с кубком РПЛ и вратарями «Спартака»

Координатор «Спартака» Артём Ребров опубликовал фотографию со времён своей игровой карьеры. На снимке запечатлен сам Артём, а также голкиперы красно-белых Сергей Песьяков, Александр Селихов и экс-тренер вратарей Джанлука Риомми. В руках у них чемпионский кубок Российской Премьер-Лиги.

«Нормальный человек в ворота не встанет! С Днём Вратаря, инопланетяне» — написал Ребров в своём телеграм-канале.

Напомним, «Спартак» завоевал золотые медали и кубок Российской Премьер-Лиге в сезоне-2016/2017. С тех пор лучшим достижением красно-белых в чемпионате России стало второе место в сезоне-2020/2021.

На данный момент московский «Спартак» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (52).

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