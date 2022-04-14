Артём Ребров опубликовал фото с кубком РПЛ и вратарями «Спартака»

Координатор «Спартака» Артём Ребров опубликовал фотографию со времён своей игровой карьеры. На снимке запечатлен сам Артём, а также голкиперы красно-белых Сергей Песьяков, Александр Селихов и экс-тренер вратарей Джанлука Риомми. В руках у них чемпионский кубок Российской Премьер-Лиги.
«Нормальный человек в ворота не встанет! С Днём Вратаря, инопланетяне» — написал Ребров в своём телеграм-канале.
Напомним, «Спартак» завоевал золотые медали и кубок Российской Премьер-Лиге в сезоне-2016/2017. С тех пор лучшим достижением красно-белых в чемпионате России стало второе место в сезоне-2020/2021.
На данный момент московский «Спартак» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (52).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 14 апреля 2022
-
12:06
-
11:56
-
11:51
-
11:44
-
11:39
-
11:24
-
11:19
-
11:11
-
10:59
-
10:53
-
10:14
-
10:13
-
09:57
-
09:56
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
09:00
-
08:58
-
08:51
-
08:49
-
08:30
-
07:57
-
07:46
-
07:31
-
07:24
-
06:22
-
06:09
-
06:03
-
05:15
-
04:59
-
04:22
-
04:19
-
04:00