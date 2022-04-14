В «Уфе» заявили, что место летнего сбора зависит от результатов команды по итогам сезона
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о предстоящих летних предсезонных сборах.
«Пока рано говорить на тему сборов. Сейчас новые реалии. Сначала нужно закончить чемпионат, а потом смотреть. В зависимости от того, как сезон завершим, будем говорить про сборы. Как и нужно знать, когда начнётся следующий чемпионат. Пока всё это обсуждать преждевременно», — сказал Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
После 24 туров чемпионата «Уфа» располагается на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. В последнем матче РПЛ уфимцы уступили «Сочи» со счётом 0:1. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга – 52 очка.
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