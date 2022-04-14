Зинченко начал потасовку с игроком «Атлетико», защищая партнёра по «Манчестер Сити». Фото

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал одним из инициаторов потасовки в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:0). Игрок «матрасников» Стефан Савич стремился «налететь» на лежащего хавбека «горожан» Филипа Фодена, однако за партнёра вступился Зинченко, который начал активно отталкивать черногорца.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Напомним, потасовка «матрасников» и «горожан», начавшаяся на поле в концовке матча, не утихла и после финального свистка арбитра. Так, игрок «Атлетико» Шиме Врсалько плюнул в защитника «Манчестер Сити» Кайла Уолкера, до этого кинув в соперника вратарские перчатки.

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 0:0. В первой встрече «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)» со счётом 1:0. Таким образом, «горожане» вышли в полуфинал турнира, где встретятся с «Реалом». В другом полуфинальном матче «Ливерпуль» сыграет с «Вильярреалом».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».