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Денис Глушаков: поздравляю, вратаришки

Денис Глушаков: поздравляю, вратаришки
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Полузащитник подмосковных «Химок» и сборной России Денис Глушаков опубликовал поздравление с Международным днём вратаря. Хавбек разместил свои фотографии с международного товарищеского матча Россия – Испания. Игра проходила в ноябре 2017 года и завершилась со счётом 3:3. В концовке матча Глушаков был вынужден встать на ворота, так как основной голкипер Андрей Лунёв получил травму, а замен в распоряжении россиян уже не было.

«14 апреля — Международный день вратаря. Поздравляю, вратаришки», — написал Денис Глушаков в своём телеграм-канале, прикрепив фото себя в роли голкипера.

Напомним, 14 апреля ежегодно отмечается Международный день вратаря.

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