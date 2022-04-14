Черчесов высказался о возможном приглашении Артёма Дзюбы в «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о возможном приглашении нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в клуб из Венгрии.
«Не знаю, кто говорит о том, что мне надо забирать Артёма к себе в «Ференцварош». Дзюба топ-футболист, но пока мы об этом не думали. Мы провели зимой хорошую селекционную работу. Все трансферы были с моего одобрения, довольны приобретениями.
Мы недавно пришли в клуб. Выстраиваем наше видение развития «Ференцвароша», спокойно работаем. Мне как тренеру нужно решать много вопросов, потому что подготовка к следующему сезону тоже будет непростая. Когда закончим первый сбор, наши сборники только завершат выступления за свои страны. Сложилась ситуация, когда я радуюсь, что мои игроки не выступают за сборную. Как бы это сейчас смешно ни звучало», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 14 апреля 2022
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