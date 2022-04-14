Румменигге высказался о парах полуфиналистов Лиги чемпионов

Экс-игрок «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о предстоящих полуфинальных матчах Лиги чемпионов.
«В полуфинале Лиги чемпионов два английских клуба и два испанских. Это показывает нынешний статус европейского футбола. Клубы Англии очень сильны. Ничья 2:2 между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в прошлое воскресенье была лучшей игрой, которую я видел за последние пять лет», — цитирует Румменигге Kicker.
«Манчестер Сити» первый полуфинальный матч с «Реалом» проведёт 26 апреля в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)». Ответная игра запланирована на 4 мая.
Первый матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится 27 апреля на «Энфилде» Ответная игра пройдёт 3 мая. Все матчи будут начинаться в 22:00 мск.
Напомним, «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов обыграл «Атлетико». «Вильярреал» по сумме двух матчей победил «Баварию». «Ливерпуль», в свою очередь, выбил из Лиги чемпионов «Бенфику», а «Реал» обыграл «Челси».
- 14 апреля 2022
-
18:07
-
17:57
-
17:56
-
17:53
-
17:48
-
17:39
-
17:33
-
17:23
-
17:07
-
16:52
-
16:49
-
16:44
-
16:37
-
16:27
-
16:23
-
16:06
-
15:58
-
15:53
-
15:29
-
15:27
-
15:22
-
15:16
-
14:59
-
14:58
-
14:34
-
14:25
-
14:24
-
14:00
-
13:36
-
13:33
-
13:21
-
13:11
-
12:45
-
12:42
-
12:17