Румменигге высказался о парах полуфиналистов Лиги чемпионов

Экс-игрок «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о предстоящих полуфинальных матчах Лиги чемпионов.

«В полуфинале Лиги чемпионов два английских клуба и два испанских. Это показывает нынешний статус европейского футбола. Клубы Англии очень сильны. Ничья 2:2 между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в прошлое воскресенье была лучшей игрой, которую я видел за последние пять лет», — цитирует Румменигге Kicker.

«Манчестер Сити» первый полуфинальный матч с «Реалом» проведёт 26 апреля в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)». Ответная игра запланирована на 4 мая.



Первый матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится 27 апреля на «Энфилде» Ответная игра пройдёт 3 мая. Все матчи будут начинаться в 22:00 мск.

Напомним, «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов обыграл «Атлетико». «Вильярреал» по сумме двух матчей победил «Баварию». «Ливерпуль», в свою очередь, выбил из Лиги чемпионов «Бенфику», а «Реал» обыграл «Челси».