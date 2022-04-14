Миранчук — в запасе «Аталанты» на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «РБ Лейпциг» на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «РБ Лейпциг».
«Аталанта»: Муссо, де Рон, Демирал, Паломино, Хатебур, Копмейнерс, Фройлер, Дзаппакоста, Малиновский, Бога, Сапата.
Запасные: Росси, Спортьелло, Мурьель, Пеццелла, Джимсити, Михэйлэ, Пессина, Скальвини, Читтадини, Миранчук, Пашалич.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Лаймер, Кампль, Хенрихс, Ольмо, Нкунку, Силва.
Запасные: Чаунер, Мартинес, Поульсен, Форсберг, Адамс, Клостерманн, Собослаи, Мукиэле, Хальстенберг, Ребигер, Новоа.
Обслужит встречу испанская бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян и Роберто дель Паломар. Резервный рефери – Хосе Луис Мунуэра.
- 14 апреля 2022
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