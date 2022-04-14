Нападающий «Вест Хэма» оценил шансы своей команды пройти в следующий раунд Лиги Европы

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио оценил шансы своей команды пройти в следующий раунд Лиги Европы. В первом матче с «Лионом» «молотобойцы» сыграли со счётом 1:1.

«Когда что-то идёт не так, вы либо сдаётесь, либо боретесь. Мы здесь, чтобы выиграть. В футболе есть одна деталь, не всё зависит именно от вас. Речь о том, чтобы играть в команде. Я верю, что делаю это, я воодушевляю команду и забиваю голы.

Я очень усердно работаю над празднованием голов. Смотрю их на YouTube и думаю о том, что может стать вирусным. Некоторые вещи мне нужно практиковать, например, червяка — помню, что мог делать это, когда был моложе, поэтому я практиковался в отеле», — приводит слова Антонио Sky Sports.

Ответная встреча состоится сегодня, 14 апреля, на стадионе «Групама» в Лионе (Франция).