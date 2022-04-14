Мойес: у «Вест Хэма» есть отличный шанс пройти в полуфинал Лиги Европы
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Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с французским «Лионом».
«Не думаю, что у нас есть второй шанс, — у нас есть отличный шанс пройти в следующий этап соревнований. 1:1 на данном этапе турнира — это действительно мощная позиция. У нас есть жёсткость, которую мы продемонстрировали, играя 45 минут вдесятером — давайте посмотрим, что мы сможем сделать, когда у нас будет на поле одиннадцать человек», — цитирует Мойеса пресс-служба УЕФА.
Напомним, в первом четвертьфинальном матче английский «Вест Хэм» сыграл вничью с французским «Лионом» (1:1). Ответная встреча состоится сегодня, 14 апреля, на стадионе «Групама» в Лионе (Франция).
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