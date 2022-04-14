Айю — о сейве Суареса на ЧМ-10: он убил мечту африканцев. Ради нации я бы тоже это сделал

Нападающий «Аль-Садда» и сборной Ганы Андре Айю высказался об игре форварда национальной команды Уругвая Луиса Суареса во время четвертьфинального матча чемпионата мира 2010 года.



«Как я уже говорил и говорил в прошлом, возможно, если бы я был на его месте, я бы сделал то же самое.



Это правда, что он убил нас, он убил нашу мечту, он убил мечту африканцев, и у всех нас чувство, что он помешал нам стать первой африканской страной, которая вышла в полуфинал, это в памяти останется навсегда.



Но он сделал это ради своей нации, он принял решение, не нужно оглядываться на это. Мы хотим хорошо сыграть и добиться успеха (на чемпионате мира в Катаре. – Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Айю Joy Sports.



Напомним, в дополнительное время матча Гана – Уругвай Суарес отбил руками мяч, летевший в ворота уругвайцев. Судья удалил форварда и поставил в ворота Уругвая пенальти. К «точке» подошёл нападающий Асамоа Гьян, которому не удалось реализовать удар. В серии пенальти успешнее оказались уругвайские игроки, которые и вышли в полуфинал мундиаля.

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