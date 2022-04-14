Юрген Клопп — о матче с «Манчестер Сити»: мы можем играть на другом уровне, более высоком

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался перед матчем с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии.

«Я хотел бы увидеть в субботу игру, в которой мы покажем себя с лучшей стороны. Это было бы интересно, так почему бы нам не попробовать так сыграть?

Ребята во многом играли неплохо в прошлом матче, но было несколько не устраивающих меня моментов, и я знаю, что мы можем играть на другом уровне, более высоком.

Это кубковый матч, и если снова будет 2:2, то это будут 120 минут с учётом дополнительного времени, а затем серия пенальти. Это была бы безумная нагрузка», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в рамках полуфинала Кубка Англии состоится в субботу, 16 апреля, в 17:30 мск.