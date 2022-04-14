Антонио Конте оценил шансы «Тоттенхэма» на попадание в топ-4
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил шансы команды занять четвёртое место в английской Премьер-лиге.
«У «Арсенала» есть один матч в запасе, но нашими конкурентами также являются «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Мы можем выиграть это небольшое соревнование, если не будем допускать ошибок.
Надеюсь, мы сможем взять три очка в игре с «Брайтоном», – цитирует Конте Metro.
После 31 сыгранного тура «Тоттенхэм» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 57 очков. После 30 сыгранных туров «Арсенал» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 54 очка. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (73).
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