Два экс-тренера «Спартака» вышли в полуфинал еврокубков

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «РБ Лейпциг» победил «Аталанту» (2:0). По сумме двух матчей (1:1, 2:0) немецкая команда вышла в полуфинал турнира, где ей предстоит сыграть с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».



Напомним, «орлов» возглавляет экс-тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. Специалист работал с красно-белыми с 2019 по 2021 год. Тедеско стал вторым бывшим наставником «Спартака», который за эту неделю вывел свою команду в полуфинал еврокубков.



Ранее, 12 апреля, «Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1). В первом матче сильнее оказались футболисты «жёлтой субмарины» (1:0), поэтому в следующую стадию турнира вышли подопечные Унаи Эмери, который в 2012 году также работал в «Спартаке». В полуфинале ЛЧ «Вильярреал» сыграет с «Ливерпулем».

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