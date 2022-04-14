Ловчев: ни я, ни Никита Симонян это 100-летие «Спартака» не признаём!

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев высказался о 100-летии московского клуба, которое будет отмечаться 18 апреля.



«Я не знаю, откуда это 100-летие взялось. Версия создания «Спартака» всего одна: 19 апреля 1935 года было создано спортивное общество «Спартак». До этого никакого футбольного клуба «Спартак» не существовало. Был «Пищевик», была «Красная Пресня». Это я слышал из уст Николая Петровича Старостина (один из первых руководителей общества «Спартак». – Прим. «Чемпионата»). Он каждый год перед чемпионатом рассказывал, как был организован «Спартак». Как в середине 30-х годов его позвал председатель ВЛКСМ Косарев и сказал: «Надо создать общество наподобие «Динамо».



После Старостина главным патриархом «Спартака» для меня является Никита Павлович Симонян. И он сказал, что праздновать 100-летие не будет. Потому что нет никакого 100-летия. 16-го числа Никита Павлович собирает некоторых ветеранов «Спартака» под 87 лет клуба. Ни Симонян, ни я 100-летие не признаём», — цитирует Ловчева «Комсомольская правда».

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