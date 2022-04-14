Гасперини высказался о судействе в матче 1/4 финала ЛЕ с «Лейпцигом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о судействе в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лейпцигом».

«Странно то, что незадолго до этого судья назначил штрафной удар за игру рукой, которая казалась гораздо менее грубым нарушением правил, чем момент, который был в штрафной.



Когда дело доходит до правил игры рукой, царит абсолютный хаос, даже один и тот же судья может по-разному трактовать ситуации с разницей в 30 секунд», – приводит слова Гасперини Football Italia.

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Аталанта» принимала «РБ Лейпциг». Гости одержали победу – 2:0.



Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью, счёт — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в следующую стадию вышел «РБ Лейпциг». В полуфинале подопечные Доменико Тедеско сыграют с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».