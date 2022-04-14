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«Рома» разгромила «Будё-Глимт» и вышла в полуфинал Лиги конференций

«Рома» разгромила «Будё-Глимт» и вышла в полуфинал Лиги конференций
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Сегодня, 14 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между «Ромой» и «Будё-Глимт». Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Счёт в игре спустя 5 минут после стартового свитка открыл Тэмми Абрахам. На 23-й минуте Николо Дзаньоло после паса Лоренцо Пеллегрини укрепил преимущество хозяев. Затем Дзаньоло забил ещё дважды, оформив таким образом хет-трик.

Благодаря этой победе подопечные Жозе Моуринью вышли в полуфинал турнира.

В первой игре счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте отличился полузащитник гостей Лоренцо Пеллегрини, ему ассистировал Генрих Мхитарян. На 55-й минуте ответный мяч забил защитник «Будё-Глимт» Брис Вембангомо. На 89-й минуте результативный удар нанёс хавбек хозяев Уго Ветлесен, голевой пас отдал Амаль Пеллегрино.

Лига конференций. 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
4 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Абрахам – 5'   2:0 Дзаньоло – 23'   3:0 Дзаньоло – 29'   4:0 Дзаньоло – 49'
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